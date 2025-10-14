Matalascañas logra el Récord de España con el dibujo más grande hecho con residuos

El Ayuntamiento de Almonte ha anunciado un hito histórico en Matalascañas: la creación del dibujo más grande de España hecho con residuos recogidos de la naturaleza, con una superficie total de 625 m². Esta iniciativa se enmarca en el III Encuentro Nacional de Plogging, que combina deporte y concienciación ambiental mediante la recogida de basura en espacios naturales.

Más de 100 personas participaron en la actividad, recogiendo más de 4.000 kilos de residuos, de los cuales 3.500 kilosfueron empleados para dar forma a esta impresionante obra artística. Entre los materiales reutilizados se contaron 253 garrafas, 974 bolsas, redes, trasmallos, corchos, mobiliario de playa y otros enseres, todos transformados en un mensaje visual a favor del cuidado del medio ambiente.

El consistorio ha querido agradecer la implicación de ciudadanos, asociaciones y entidades que hicieron posible el récord, destacando la labor de Quirze Sandart, responsable de guiar la creación de esta inspiradora obra que combina arte, concienciación y compromiso ambiental.

Este proyecto refuerza el compromiso de la localidad con la sostenibilidad y la protección de sus playas, convirtiendo los residuos en un símbolo de responsabilidad y creatividad colectiva.