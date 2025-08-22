Matalascañas coloca la primera piedra para la construcción de un mirador único para contemplar Doñana

Almonte ha dado este viernes un paso decisivo hacia la creación de un nuevo atractivo turístico en Matalascañas con la colocación de la primera piedra del futuro mirador de Doñana. La infraestructura ofrecerá a vecinos y visitantes un punto privilegiado para contemplar el Parque Nacional y conocer de cerca sus valores naturales, convirtiéndose en un espacio de observación y educación ambiental.

El mirador se ubicará junto a la entrada norte de Doñana desde la playa almonteña y contará con zonas de descanso, paneles interpretativos y espacios de observación integrados en el paisaje. Según el Ayuntamiento de Almonte, el diseño ha sido concebido para respetar el entorno y al mismo tiempo impulsar un modelo de turismo sostenible y de calidad.

Colocación de la primera piedra del nuevo Mirador de Matalascañas a las puertas de Doñana / Fotografía: Ayuntamiento de Almonte.

El proyecto forma parte de un paquete de actuaciones financiadas íntegramente gracias a una subvención de más de dos millones de euros concedida por la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos NextGenerationEU.

Además del mirador, las inversiones contemplan la restauración de cuatro lagunas litorales en el monte Ordenados de Almonte y mejoras en un tramo de la carretera norte, donde se construirá un paso de fauna específico para anfibios y reptiles con el fin de reducir su mortalidad por atropello y mejorar la seguridad vial.

Desde el consistorio almonteño se ha insistido en que “la preservación de Doñana no está reñida con el desarrollo social y económico, sino que constituye la base para un modelo de crecimiento sostenible que genere oportunidades y calidad de vida para los vecinos del territorio”.