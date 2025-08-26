Un río de manos unidas recorre Isla Cristina en la décima Cadena Humana contra la Violencia Machista

Más de un centenar de personas se convirtieron hoy en un auténtico río humano que fluyó por las playas de Isla Cristina en la décima edición de la Cadena Humana contra la Violencia Machista, un gesto simbólico de unidad y rechazo frente a todas las formas de violencia ejercida sobre las mujeres.

Cadena humana contra la violencia machista en Isla Cristina / Fotografía: Ayuntamiento de Isla Cristina.

Entre los participantes se encontraban el alcalde, Jenaro Orta, y varios miembros del equipo de gobierno, que se sumaron a vecinos, colectivos vecinales y distintas asociaciones locales. La iniciativa busca dar visibilidad a un problema que sigue afectando a la sociedad, recordando a los ciudadanos la importancia de la prevención, la educación y el apoyo a las víctimas. La Cadena Humana recorrió varios tramos de playa, con pancartas, mensajes de concienciación y un ambiente de compromiso colectivo que reforzó la dimensión social del acto.

Esta décima edición consolida la Cadena Humana como un evento emblemático del verano en Isla Cristina, que año tras año consigue unir al pueblo en torno a un mismo objetivo: visibilizar la violencia de género y fomentar la concienciación social. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad y del Centro Municipal de Información a la Mujer (CIM), coordina la actividad junto a asociaciones locales, garantizando que la iniciativa siga creciendo y fortaleciendo su mensaje de unidad, solidaridad y compromiso con la igualdad.