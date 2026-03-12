Más de 700 escolares de Almonte disfrutan del teatro con la obra de títeres “Bobo”

Más de 700 alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos de Almonte, El Rocío y Matalascañas han asistido este miércoles al Teatro Municipal Salvador Távora para presenciar la representación de la obra de títeres “Bobo”, de la compañía Periferia Teatro.

La función llenó el patio de butacas del teatro municipal en una jornada en la que los escolares siguieron con atención una historia que combina humor, imaginación y narrativa visual, elementos característicos del teatro de títeres contemporáneo. Para muchos de los niños asistentes, además, la experiencia supuso su primer contacto con el teatro en la Ciudad de la Cultura de Almonte.

Esta actividad se integra en la programación cultural del Teatro Salvador Távora, un espacio que en los últimos años ha consolidado una agenda cada vez más activa y variada, con espectáculos escénicos, conciertos y encuentros culturales que han reforzado su papel como uno de los referentes culturales de la provincia.

Además de atraer al público local, esta programación está logrando captar la atención de asistentes de otros municipios, lo que contribuye a situar a Almonte como un punto de referencia cultural en el territorio.

La representación se enmarca dentro del programa Abecedaria, una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía para facilitar el acceso del alumnado a espectáculos de teatro, danza y música en el ámbito educativo.

En Almonte, el Ayuntamiento canaliza esta iniciativa a través de la concejalía de Cultura, permitiendo que el alumnado del municipio pueda disfrutar de propuestas escénicas de calidad sin necesidad de desplazarse fuera de su entorno.

Desde el consistorio destacan que este tipo de actividades contribuyen a acercar la cultura a los más jóvenes y a consolidar el Teatro Municipal como un espacio de encuentro entre educación, cultura y ciudadanía.