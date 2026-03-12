Isla Cristina contará con un punto limpio para mejorar la gestión de residuos y la limpieza urbana

Isla Cristina contará próximamente con un punto limpio destinado a mejorar la gestión de residuos y reforzar la limpieza urbana en el municipio. El proyecto, impulsado por la Junta de Andalucía dentro del Plan de Puntos Limpios de Andalucía, permitirá ordenar la recogida de enseres, restos de poda y otros residuos voluminosos que actualmente generan problemas en la vía pública.

La actuación cuenta con financiación procedente de los fondos europeos NextGenerationEU y supone una inversión superior a los 540.000 euros, que incluye la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución de los trabajos.

La instalación se ubicará en una parcela municipal de unos 1.600 metros cuadrados situada en la calle Juan Ramón Jiménez. El terreno fue cedido por el Ayuntamiento de Isla Cristina tras la aprobación del proyecto en el pleno municipal celebrado el 27 de julio de 2023, donde obtuvo el respaldo por mayoría absoluta.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, destacó durante el anuncio del inicio de las obras que esta infraestructura beneficiará directamente a los más de 21.000 habitantes del municipio y permitirá disponer de un espacio adecuado para depositar residuos domésticos que no pueden tirarse en los contenedores habituales.

Entre los materiales que podrán depositarse en el punto limpio se encuentran muebles y enseres domésticos, restos vegetales y de podas, residuos de construcción y demolición, aceites usados, electrodomésticos, baterías, textiles, radiografías o aparatos eléctricos y electrónicos. Todos estos residuos serán clasificados y almacenados temporalmente antes de su traslado a gestores autorizados para su reciclaje o tratamiento.

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha subrayado que se trata de una instalación ambiental controlada y no de un vertedero. “No es para nada un estercolero, como algunos están intentando hacer creer a la ciudadanía. Es un punto limpio y además vigilado”, ha señalado.

El proyecto cuenta con todos los informes técnicos y ambientales favorables y fue sometido a un proceso de información pública durante el que no se registraron alegaciones. La gestión de la instalación correrá a cargo de la empresa pública Giahsa.

El diseño del punto limpio también contempla su integración en el entorno urbano, con materiales y acabados adecuados para evitar impactos visuales y molestias a los vecinos. Además, su funcionamiento estará basado en un sistema de recepción controlada de residuos, con zonas diferenciadas de descarga, control de acceso y horarios de funcionamiento.

Desde el Ayuntamiento se destaca que esta infraestructura permitirá dar respuesta a una demanda histórica del municipio y contribuirá a mejorar la imagen de la ciudad, evitando la acumulación de residuos en las calles y avanzando hacia un modelo urbano más sostenible.