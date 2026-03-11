La campaña ‘Yo como fresas de Huelva’ triunfa en Salamanca con una gran acogida del público

La campaña ‘Yo como fresas de Huelva’ ha tenido una acogida destacada en Salamanca, donde la iniciativa promocional ha cosechado un gran éxito entre los asistentes, consolidando la presencia y el reconocimiento del producto onubense fuera de la provincia.

La acción forma parte de las iniciativas de promoción impulsadas por la Diputación de Huelva para poner en valor uno de los productos más representativos del sector agrícola de la provincia. Durante la jornada, los participantes pudieron conocer y degustar las fresas de Huelva, en una actividad que despertó un gran interés entre el público.

La campaña ha contado con la colaboración de distintas entidades y organizaciones vinculadas al sector agrícola, entre ellas UPA Huelva, Fresas Nuevos Materiales (FNM) y UPA Castilla y León, que han contribuido a difundir la calidad y el valor de este producto en otros territorios.

El objetivo de la iniciativa es reforzar la imagen de las fresas de Huelva como uno de los referentes del sector agroalimentario español, así como acercar su producción y sus características a consumidores de distintas zonas del país.

Con acciones como esta, la Diputación continúa apoyando al sector fresero, uno de los motores económicos de la provincia, promoviendo el consumo de un producto que destaca por su calidad y por su importante impacto en el empleo y la actividad agrícola de Huelva.