Ayamonte acogerá el Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas con más de 120 jugadores

Ayamonte será escenario del Gran Premio de España de Billar a Tres Bandas “Ciudad de Ayamonte”, una importante competición del circuito nacional que se disputará del 23 al 29 de marzo y reunirá a más de 120 jugadores procedentes de distintos puntos de España.

La presentación del torneo se ha celebrado en la Diputación de Huelva y ha contado con la participación del diputado provincial José Carlos Roda, el presidente del Club de Billar “Ciudad de Ayamonte”, Domingo Antonio Vera, y el alcalde de la localidad, Alberto Fernández.

El campeonato, incluido dentro del circuito nacional organizado por la Real Federación Española de Billar, tendrá además un significado especial para la ciudad, ya que será la primera vez que Ayamonte acoge una competición de carácter nacional en esta modalidad.

Durante la presentación, el alcalde destacó la importancia del evento para el municipio. “Se trata de un evento muy prestigioso al que aspiran numerosos clubes de toda España y que no se concede a cualquiera. Que se celebre en Ayamonte es motivo de orgullo para toda nuestra ciudad”, señaló.

Fernández subrayó además que la cita servirá para promocionar el destino. “Quienes nos visiten podrán disfrutar del mejor billar y al mismo tiempo conocer Ayamonte, nuestras playas, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio e incluso nuestra Semana Santa”, añadió.

Por su parte, el diputado provincial José Carlos Roda felicitó al club organizador por impulsar esta competición. “El espectáculo está garantizado en una prueba de alto nivel que reunirá a algunos de los mejores jugadores del país”, afirmó.

El torneo se celebrará en el Hotel Vila Galé Isla Canela, donde los aficionados podrán seguir en directo las distintas partidas durante toda la semana.

El Club de Billar “Ciudad de Ayamonte”, fundado en 2007 y formado por una veintena de socios, cuenta con un destacado palmarés deportivo que incluye tres campeonatos de Andalucía absolutos por equipos y tres Copas de Andalucía, además de diversos logros individuales de sus jugadores.

El presidente del club, Domingo Antonio Vera, agradeció el respaldo institucional recibido para organizar esta competición, “la prueba más importante que hemos organizado hasta la fecha”.

Durante una semana, Ayamonte se convertirá así en punto de encuentro del billar nacional, en un evento que coincidirá además con el inicio de la Semana Santa ayamontina, con jornadas señaladas como el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos.