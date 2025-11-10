Más de 60 vecinos de Palos de la Frontera culminan el Camino de Santiago

Un grupo de más de sesenta vecinos de Palos de la Frontera ha culminado con éxito el Camino de Santiago. Una experiencia inolvidable que ha sido posible gracias al programa de viajes promovido por el Ayuntamiento del municipio, que ofrece a los palermos y palermas, independientemente de su edad, la posibilidad de conocer distintos destinos de España a precios más accesibles para todos.

En esta ocasión, los participantes han recorrido durante la pasada semana la conocida “Ruta Portuguesa”, partiendo desde la localidad de Tuy y finalizando en Santiago de Compostela, a los pies de su imponente catedral, donde pudieron realizar la tradicional visita al Santo Apóstol y llevarle sus plegarias.

Cada jornada, los vecinos completaban etapas de unos 20 kilómetros aproximadamente, atravesando ciudades, pueblos y rincones únicos del paisaje gallego. El grupo se alojó un hotel en régimen de media pensión, combinando descanso y convivencia en un ambiente de compañerismo y espíritu peregrino. Cada mañana retomaban la senda desde el punto en la que la había dejado el día anterior.

La aventura contó con todas las medidas de seguridad necesarias, incluyendo un vehículo de apoyo y emergencia, además de la presencia de guías turísticos del Medio Natural, quienes acompañaron al grupo a lo largo de todo el recorrido. Además, la concejal de Turismo, Ana Aroca, se sumaba a la aventura, controlando que todo transcurriera con normalidad.

Desde el Ayuntamiento de Palos de la Frontera se ha destacado la gran acogida de esta actividad, que forma parte de su programa de viajes sociales, destinado a fomentar la participación vecinal, el turismo activo y la convivencia entre generaciones.

“Para muchos vecinos, este viaje ha supuesto cumplir una promesa personal, y para todos, una oportunidad de compartir una experiencia única que fortalece los lazos de nuestra comunidad”, señalaba la alcaldesa, Milagros Romero.

Con más de sesenta peregrinos palermos, esta edición del Camino de Santiago se ha convertido en un ejemplo de éxito y participación, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Palos de la Frontera con el bienestar, la cultura y las vivencias compartidas de sus ciudadanos.