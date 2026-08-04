Más de 31.000 escolares onubenses reciben frutas, hortalizas y leche en los colegios

Un total de 31.421 escolares de Infantil y Primaria de la provincia de Huelva han participado durante el curso 2025-2026 en el Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche para fomentar hábitos de alimentación saludables entre los más pequeños.

En la provincia se han distribuido 46,26 toneladas de frutas y hortalizas, además de 7.200 litros de gazpacho refrigerado, que han llegado a 122 centros educativos onubenses.

Entre los alimentos repartidos figuran mandarinas, peras, manzanas, albaricoques, cerezas, nectarinas, naranjas, sandías y fresas de IV gama, además de tomates cherry y zanahorias, con el objetivo de promover una alimentación equilibrada desde edades tempranas.

El programa también ha incluido el reparto de leche. En Huelva se han distribuido 47.048 litros de leche, tanto con lactosa como sin ella, entre 24.655 escolares de 102 centros educativos de la provincia.

En el conjunto de Andalucía, la iniciativa ha llegado a cerca de 2.000 centros escolares, beneficiando a más de 510.000 alumnos de Infantil y Primaria, que han consumido alrededor de 730 toneladas de frutas y hortalizas, 108.200 litros de gazpacho y más de 807.000 litros de leche.

El Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche está gestionado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en colaboración con las consejerías de Educación y de Presidencia, Sanidad y Emergencias. La iniciativa ha contado durante el curso 2025-2026 con una inversión cercana a los cuatro millones de euros, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Garantía Agraria (Feaga).