Más de 300 corredores participan en la XXVI edición de la Media Maratón Palos-Moeve

Palos de la Frontera acogía este pasado domingo la 26º edición de la Media Maratón Palos-Moeve. Veintiún kilómetros de un recorrido histórico que comenzaban a las 10:30h de la mañana desde la Plaza Pilar Pulgar, tras el pistoletazo de salida realizado por Juan Daniel Romero, concejal de Deportes.

Más de 300 corredores, provenientes de la geografía local, andaluza y de la vecina Portugal, enfilaban el recorrido que transcurría por los principales lugares turísticos de Palos y La Rábida. Una ruta que los llevaba por el Monumento del V Centenario, el Monasterio de La Rábida, el Muelle de las Carabelas o la Fontanilla, un aliciente más para esta prueba.

Una hora y 14 minutos fue el tiempo empleado por Alejandro Illán, del club Playas de Cartaya, primer corredor en traspasar la línea de meta, seguido por José Luis Rodríguez, del club Trotasierra Hornachuelos, y Josue Silva, del club Ultra Trail Huelva.

En el cuadro femenino, la primera corredora fue Paula Rodríguez, del club Puntiti Sport, con un tiempo de una hora y 31 minutos. La segunda posición fue para Antonia María Alba, del club Funcional Fitness Huelva y en tercera, Leyre Frayle del club Corriendo por Palencia.

El pódium local masculino era para los corredores Gabriel Marinescu, Manuel Vivas y Rafael Gutiérrez. Mientras que la primera clasificada local fue Laura Santos, Carolina Vázquez y Lesia Danki.

“Acercamos el deporte en todas sus vertientes a nuestros ciudadanos. Fomentamos su práctica y desarrollo a todas las edades y modalidades. Lo hacemos mediante una política de accesibilidad completa”, añadía Milagros Romero, alcaldesa de Palos de la Frontera.

Todos ellos recibían su trofeo de manos de diferentes concejales del equipo de gobierno de Palos de la Frontera, encabezados por los concejales Carmelo Romero, Ricardo Bogado y Juan Daniel Romero. Cabe destacar el amplio dispositivo establecido por los servicios municipales, especialmente por los trabajadores del Polideportivo Municipal. Garantizando una vez más el éxito de la prueba.

Para la Fundación Moeve y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, la Media Maratón es una de las actividades más significativas y notorias de todas las que incluye el convenio de colaboración anual entre ambas instituciones. Una apuesta por el deporte, la salud y el patrimonio cultural de nuestra localidad.