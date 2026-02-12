Almonte establece la tramitación online obligatoria para los movimientos equinos en la Romería del Rocío 2026

El Ayuntamiento de Almonte ha informado de que, de cara a la Romería del Rocío 2026, la tramitación de los movimientos equinos y guías de retorno se realizará exclusivamente de forma telemática a través de la plataforma habilitada para ello.

Desde el Consistorio se recomienda a los propietarios que vayan a participar a caballo que gestionen con antelación la Tarjeta de Movimiento Equina (TME) en su correspondiente Oficina Comarcal Agraria (OCA), dado que tanto la guía de retorno como la documentación necesaria requieren un plazo previo de tramitación.

La Tarjeta de Movimiento Equina tiene validez anual y permite desplazamientos dentro del territorio nacional para romerías y actividades recreativas, evitando en determinados casos la necesidad de certificado sanitario. Su uso está permitido siempre que el animal regrese a su explotación en un plazo máximo de 30 días y no exista cambio de titularidad.

No obstante, el Ayuntamiento recuerda que deben cumplirse las obligaciones de registro de movimientos y la normativa sanitaria vigente, y que la tarjeta no podrá utilizarse si el animal presenta síntomas de enfermedad infectocontagiosa o si el transporte compromete su bienestar.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de actuar con previsión y responsabilidad para garantizar el correcto desarrollo de la romería y evitar contratiempos de última hora.