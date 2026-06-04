Más de 25 centros de Huelva impulsan la educación ambiental en las aulas

Más de 25 centros educativos de la provincia de Huelva participan actualmente en programas específicos de educación ambiental promovidos por la Junta de Andalucía, una apuesta que busca fomentar entre el alumnado valores relacionados con la sostenibilidad, el respeto al entorno y la lucha contra el cambio climático.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este 5 de junio, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha puesto en valor estas iniciativas, que convierten la educación ambiental en un eje transversal dentro de los proyectos docentes de los centros sostenidos con fondos públicos.

Entre los programas más destacados se encuentra la Red Andaluza de Ecoescuelas, en la que participan actualmente 20 centros de la provincia de Huelva. Esta iniciativa reúne en toda Andalucía a 346 centros educativos, más de 8.000 docentes y alrededor de 132.000 alumnos comprometidos con la mejora ambiental de sus comunidades educativas.

Castillo ha agradecido la implicación de los centros onubenses y ha destacado que estos proyectos permiten transformar escuelas e institutos en espacios comprometidos con la sostenibilidad, promoviendo hábitos relacionados con la reducción de residuos, el ahorro energético, el uso responsable del agua y la conservación de los espacios naturales.

Las Ecoescuelas trabajan aspectos como el cambio climático, la biodiversidad, los ecosistemas forestales, la economía circular, la protección del litoral y la gestión sostenible de los recursos hídricos, combinando la formación en las aulas con actividades prácticas y proyectos de participación.

Junto a esta red, ocho centros educativos de Huelva forman parte del proyecto Aulas Verdes Abiertas, una iniciativa destinada a rediseñar y renaturalizar los espacios exteriores de los colegios e institutos para convertirlos en entornos de aprendizaje más saludables y sostenibles.

El programa contempla actuaciones como la creación de huertos escolares, zonas de sombra, plantaciones, espacios naturales de convivencia y áreas adaptadas para el desarrollo de actividades educativas al aire libre. Además, los centros reciben apoyo técnico, formación específica para el profesorado y financiación para llevar a cabo las mejoras.

La consejera ha subrayado que estos proyectos contribuyen no solo a mejorar los espacios educativos, sino también a formar a las nuevas generaciones en valores fundamentales para afrontar los retos ambientales del futuro.

Con estas iniciativas, la Junta de Andalucía refuerza su apuesta por una educación comprometida con el medio ambiente, implicando a miles de estudiantes en la construcción de hábitos sostenibles que trascienden el ámbito escolar y llegan a las familias y al conjunto de la sociedad.