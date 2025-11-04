Luz verde al proyecto museístico de la Casa del Guarda en Punta Umbría

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable al proyecto que el Ayuntamiento de Punta Umbría tiene previsto realizar en la Casa del Guarda, una actuación que contempla la creación de un centro de recepción exterior y la dotación de contenido museístico para el histórico inmueble.

El proyecto, financiado con una subvención de 76.058,93 euros procedente de la convocatoria de 2024 de los Municipios Turísticos de Andalucía, plantea dos líneas de trabajo principales. Por un lado, se habilitará un espacio exterior con gradas modulares de hormigón armado, con capacidad para 75 personas, destinado a la celebración de actividades culturales de pequeño formato, como presentaciones de libros o actuaciones musicales.

Por otro lado, la Casa del Guarda, recientemente rehabilitada, se transformará en un Centro de Interpretación dedicado a la propia edificación y a la figura de William Martin, el llamado “hombre que nunca existió”, protagonista de la operación Carne Picada, un episodio clave de la II Guerra Mundial vinculado al municipio costero.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha explicado que el objetivo es “crear un espacio educativo e informativo que ponga en valor la historia británica de Punta Umbría y la relevancia internacional que tuvo en aquel acontecimiento histórico”.

La Casa del Guarda de la Rio Tinto Company Limited es un Bien de Catalogación General incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, y constituye un valioso testimonio del legado inglés que marcó la identidad de Punta Umbría.