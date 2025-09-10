Buscar
Luis Miguel Iglesias Albarrán será el pregonero del Acto de Exaltación al Vino 2025 en Bollullos Par del Condado

El matemático y docente bollullero pronunciará el pregón el sábado 13 de septiembre en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, como antesala de la Feria y Fiestas de la Vendimia

Cartel de la Exaltación del Vino de Bollullos.
10/09/25 - 10:47

El Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado ha anunciado que Luis Miguel Iglesias Albarrán, licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Sevilla y actual director del IES San Antonio, será el encargado de pregonar el Acto de Exaltación al Vino 2025. La cita tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, a las 22:00 horas, en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, dentro de los actos previos a la Feria y Fiestas de la Vendimia en honor a la Virgen de las Mercedes.

Luis Miguel Iglesias.
Hijo de familia bollullera ligada al campo y a la vendimia, Iglesias Albarrán ha compaginado su arraigo con la cultura del vino con una trayectoria académica de proyección nacional e internacional. Actualmente, además de impartir clases de Matemáticas y cursar el doctorado, destaca por su compromiso con la innovación educativa y la incorporación de las TIC en el aula. Su blog “MatemáTICas: 1,1,2,3,5,8,13…” se ha convertido en una referencia en el ámbito pedagógico.

El Ayuntamiento subraya que la elección de Luis Miguel Iglesias como pregonero supone “una voz que representa la esencia de Bollullos: un pueblo de vino, cultura y educación”, convencido de que su discurso será reflejo fiel de la identidad vitivinícola y cultural de la localidad y del Condado de Huelva.