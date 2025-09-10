Luis Miguel Iglesias Albarrán será el pregonero del Acto de Exaltación al Vino 2025 en Bollullos Par del Condado

El Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado ha anunciado que Luis Miguel Iglesias Albarrán, licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Sevilla y actual director del IES San Antonio, será el encargado de pregonar el Acto de Exaltación al Vino 2025. La cita tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, a las 22:00 horas, en la Plaza del Sagrado Corazón de Jesús, dentro de los actos previos a la Feria y Fiestas de la Vendimia en honor a la Virgen de las Mercedes.

Luis Miguel Iglesias.

Hijo de familia bollullera ligada al campo y a la vendimia, Iglesias Albarrán ha compaginado su arraigo con la cultura del vino con una trayectoria académica de proyección nacional e internacional. Actualmente, además de impartir clases de Matemáticas y cursar el doctorado, destaca por su compromiso con la innovación educativa y la incorporación de las TIC en el aula. Su blog “MatemáTICas: 1,1,2,3,5,8,13…” se ha convertido en una referencia en el ámbito pedagógico.

El Ayuntamiento subraya que la elección de Luis Miguel Iglesias como pregonero supone “una voz que representa la esencia de Bollullos: un pueblo de vino, cultura y educación”, convencido de que su discurso será reflejo fiel de la identidad vitivinícola y cultural de la localidad y del Condado de Huelva.