El lucenero Javi Beltrán se proclama campeón del mundo en la Exposición Canina Mundial 2025

Lucena del Puerto está de enhorabuena. Su vecino Javi Beltrán Díaz, junto a su perro Clos Erasmus Baelfire-Killian, se ha proclamado campeón del mundo en la World Dog Show 2025, celebrada en Helsinki (Finlandia), una de las exposiciones caninas más prestigiosas a nivel internacional. El binomio lucenero se alzó con el título mundial y también con el campeonato de Finlandia en una cita que reunió a 24.000 perros de todo el planeta, entre ellos más de 60 ejemplares de la raza del campeón.

Este nuevo éxito llega apenas unos meses después de que Beltrán se coronara campeón de España, confirmando así una trayectoria brillante en el mundo de la competición canina. La World Dog Show es considerada la cita más importante del calendario para criadores y aficionados, y el logro del lucenero ha sido recibido con orgullo en su localidad natal.

Desde el Ayuntamiento de Lucena del Puerto han felicitado públicamente a Beltrán y a Killian por “llevar el nombre del municipio a lo más alto” y han destacado la dificultad de alzarse con el título frente a una participación tan numerosa y de alto nivel.