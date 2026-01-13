Lucena del Puerto celebrará sus Fiestas Patronales de San Vicente Mártir del 21 al 25 de enero

Lucena del Puerto se prepara para vivir una de las citas más esperadas de su calendario con la celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Vicente Mártir, que tendrán lugar del 21 al 25 de enero de 2026. El municipio ha presentado esta mañana la programación de unos festejos que volverán a reunir a vecinos y visitantes en torno a la tradición, la fe y la convivencia.

En el acto de presentación han participado el diputado provincial Juan Daniel Romero, el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, y la concejala de Festejos, Almudena Hernández. Durante su intervención, Romero ha destacado que se trata de “la primera gran celebración del calendario festivo provincial”, subrayando que durante estos días Lucena del Puerto se convierte en un referente cultural y festivo en la provincia. Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo organizativo del municipio y el ambiente acogedor que caracteriza a estas fiestas.

El diputado provincial también ha tenido palabras para el cartel anunciador de esta edición, obra del joven lucenero Antonio Barroso, estudiante de Bellas Artes, al que ha definido como un trabajo que refleja tanto el talento joven del municipio como la devoción al patrón San Vicente Mártir.

Por su parte, el alcalde, Álvaro Regidor, ha agradecido el respaldo institucional y ha señalado que estas fiestas “marcan el inicio de la programación festiva que se desarrollará a lo largo de todo el año en el municipio”. Ha destacado además que no se trata solo de una celebración, sino de unos días cargados de sentimiento, tradición y reencuentro con las raíces del pueblo.

Regidor ha resaltado la figura de San Vicente Mártir como símbolo de los valores de Lucena del Puerto, vinculados a la fortaleza, la dignidad y el compromiso colectivo. En el apartado religioso, ha explicado que los cultos comenzarán el 14 de enero con la novena, mientras que el día grande será el 22 de enero, con la función principal y la tradicional procesión del patrón por las calles del municipio.

La programación lúdica y cultural arrancará el 21 de enero con el pregón, que este año estará a cargo de la lucenera Ana Fernández Cotán. El día 22 se celebrará la tradicional puja tras los actos religiosos, uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas.

A partir del día 23, el recinto ferial concentrará buena parte de las actividades, con propuestas como el almuerzo de los mayores, la actuación de Lubricán y el concierto de Nolasco. El sábado 24 contará con música durante toda la jornada, incluyendo un tributo a Los Chichos y la actuación de La Cebolla en la Caseta Municipal a medianoche.

El domingo estará dedicado especialmente a las familias y a los más pequeños, con la tradicional fiesta de la bicicleta, una merienda popular y actuaciones de humor y espectáculos infantiles.

El alcalde ha cerrado la presentación invitando a vecinos y visitantes a participar activamente en los actos y a disfrutar de las fiestas “con orgullo y responsabilidad”, agradeciendo el trabajo de todas las personas que contribuyen a mantener vivas estas tradiciones y a transmitirlas a las nuevas generaciones.