Lucena del Puerto celebra la XXX Semana Cultural dedicada al 525 aniversario del Monasterio de la Luz

Lucena del Puerto se prepara para celebrar, del 10 al 19 de octubre, la XXX edición de su tradicional Semana Cultural, una cita que se ha consolidado en el calendario local y que este año llega cargada de novedades. Organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Cultural Lucena del Puerto, la programación incluye propuestas para todos los públicos, con el objetivo de convertir a la localidad en punto de encuentro cultural durante diez días.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el I Concurso de Pintura Rápida “Monasterio de la Luz”, que llenará de arte las calles del municipio, y un Escape Room en el recinto ferial, pensado para disfrutar en familia o con amigos.

La Muestra Gastronómica volverá a ser uno de los platos fuertes de la semana, con protagonismo especial para las recetas más representativas de la localidad. No faltarán los revoltillos con tomate, los dulces caseros —con el polvorón como emblema— y los postres elaborados con frutos rojos, que compartirán protagonismo con las tapas y nuevas creaciones culinarias. Como novedad, los premios al Mejor Postre y a la Mejor Tapa se entregarán en jornadas diferentes, dando mayor relevancia a cada especialidad.

El broche de oro lo pondrán los espectáculos musicales en el Monasterio de la Luz, programados con motivo del 525 aniversario de su fundación. Habrá un concierto-homenaje a Juanita Reina, a cargo de su sobrina Lola Reina junto a la Orquesta Clásica de Huelva, y un espectáculo sinfónico dedicado a las grandes bandas sonoras del cine.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha subrayado que “treinta años de historia avalan el compromiso de un pueblo que entiende la cultura como raíz, como identidad y también como motor de futuro. Esta Semana Cultural no es solo un programa de actividades, es el trabajo de un municipio que ha conseguido, a través de la cultura, ser referente de participación ciudadana, de creatividad y de encuentro”.

El alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, ha invitado a vecinos y visitantes a sumarse a esta edición especial de la Semana Cultural, que promete ser una experiencia enriquecedora y participativa en torno al arte, la música, la tradición y la historia. “Lucena es cultura en todas sus vertientes: gastronomía, pintura, música, teatro, patrimonio… una programación que convertirá a nuestro municipio en un espacio de encuentro y orgullo del 10 al 19 de octubre”, ha destacado el alcalde.

Además de la gastronomía, la pintura y los conciertos en el Monasterio de la Luz, el programa incluye un foro-teatro, actividades deportivas para jóvenes y una visita cultural al vecino municipio de Villarrasa.