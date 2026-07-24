Lleno absoluto en el estreno del documental sobre la Virgen de las Angustias

La Casa Grande de Ayamonte se llenó por completo para asistir al estreno de 'Angustias: dos pueblos, una devoción', un documental producido por NR Producciones, Ayamonte Interesa y Avatel que profundiza en los lazos históricos, culturales y devocionales que unen a Ayamonte y Granada a través de la advocación de la Virgen de las Angustias.

La proyección se enmarcó en los actos organizados con motivo del aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de las Angustias y reunió a numerosos hermanos de la hermandad, representantes institucionales, devotos y vecinos, que respondieron llenando el aforo disponible.

Dirigido por Marina Moreno y Nacho Rivera, el documental recorre la historia compartida de ambas ciudades, separadas por cientos de kilómetros, pero unidas por una misma devoción mariana. La producción es fruto de un proceso de investigación que ha permitido rescatar episodios históricos y poner de relieve conexiones poco conocidas entre Ayamonte y Granada.

Para su elaboración, el equipo se desplazó hasta la capital granadina, donde grabó algunos de los escenarios más representativos vinculados a la patrona de Granada y recogió testimonios de miembros de su hermandad, historiadores y especialistas, además de representantes de la Hermandad ayamontina.

A través de entrevistas, documentos históricos, imágenes de archivo y recreaciones audiovisuales, la producción repasa acontecimientos como terremotos, epidemias e inundaciones en los que la Virgen de las Angustias desempeñó un papel fundamental como símbolo de esperanza y protección para ambas ciudades.

La velada comenzó con la actuación del tenor Francisco Javier Vera, que puso la nota musical antes de la presentación oficial del documental.

Durante el acto intervinieron los directores de la producción, Marina Moreno y Nacho Rivera; Giordano Sánchez, en representación de Avatel; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ayamonte, Juan Francisco Cobo; y el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, Francisco Hidalgo, quienes coincidieron en destacar el valor de esta iniciativa para conservar y difundir el patrimonio histórico, cultural y religioso de la ciudad.

La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias agradeció la respuesta del público, que agotó todas las localidades disponibles y convirtió el estreno en uno de los actos culturales y devocionales más destacados de la programación conmemorativa.