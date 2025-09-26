El litoral onubense estrenará dos nuevos tramos de carril bici entre Cartaya y Punta Umbría

La Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente avanza en el proyecto de construcción de dos nuevos tramos de carril bici en el litoral de Huelva, en los términos municipales de Cartaya y Punta Umbría. Con un presupuesto total de 1.079.767,45 euros, financiado a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2021-2024 (FEADER), la actuación supera ya el 82% de ejecución y se prevé que finalice en el último trimestre del año.

El proyecto contempla dos conexiones clave: el tramo entre Nuevo Portil y El Rompido, de 2,527 kilómetros, y el que une Los Enebrales de Punta Umbría con la playa de La Bota, de 2,283 kilómetros. En conjunto, estas actuaciones reforzarán la red de movilidad sostenible en la costa onubense, favoreciendo la conexión ciclista entre Huelva capital, Cartaya y Punta Umbría.

En el primer tramo, que enlaza Nuevo Portil con El Rompido paralelo a la carretera A-5052, ya se ha ejecutado el pavimento de hormigón y se ha instalado una pasarela de madera sobre el arroyo de Aguas del Pino. Este carril permitirá conectar el itinerario existente desde Huelva y Nuevo Portil con las urbanizaciones de El Rompido, generando un eje continuo que irá desde el Hotel Playa Cartaya hasta el Hotel Cartaya Garden. Solo resta colocar la señalización y los elementos de seguridad.

En el caso del tramo que discurre desde Los Enebrales hasta La Bota, en Punta Umbría, se han completado ya 1.880 metros lineales de pavimento. Faltan por ejecutar unos 400 metros correspondientes al cruce con la carretera A-5052, donde se acometerán los trabajos de conexión y seguridad vial necesarios.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, acompañado del concejal de Medio Ambiente de Cartaya, Manuel Bendala, visitó recientemente las obras y destacó el impacto positivo de esta infraestructura en la movilidad sostenible de la provincia. “Estamos generando un itinerario que no solo une localidades costeras, sino que fomenta un modelo de transporte respetuoso con el medio ambiente y saludable para los ciudadanos”, señaló Yórquez.

Con esta actuación, el Gobierno andaluz da un paso más en la consolidación de la red ciclista de la provincia, completando los tramos pendientes para garantizar la continuidad entre Huelva capital y Punta Umbría. Una apuesta que, además de facilitar alternativas de movilidad, potencia el atractivo turístico de la franja litoral.