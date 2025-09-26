Diputación promueve la implantación de la Oficina de Atención a Clubes que ofrece asesoramiento y formación

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Deportes, está promoviendo la implantación de la Oficina de Atención a Clubes (OAC), una iniciativa de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas (CAFD) que ofrece asesoramiento y formación a las entidades deportivas andaluzas.

Con el objetivo de que los clubes deportivos de la provincia conozcan de primera mano los servicios, beneficios y oportunidades que brinda esta oficina, cuya implantación está prevista para el periodo 2026-2028, desde la Diputación está previsto llevar a cabo una charla informativa, como paso previo a la futura puesta en marcha de la Oficina de Atención a Clubes en Huelva.

Entre los servicios que presta esta Oficina se encuentran diagnósticos personalizados, formación gratuita, atención jurídica, fiscal, laboral y contable, así como apoyo en gestión de subvenciones y patrocinio, entre otros.

El pasado mes de junio, el Pleno de la Diputación de Huelva aprobaba por unanimidad una moción del grupo popular para que el organismo provincial firme un convenio de colaboración con la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas (CAFD) con el objetivo de ofrecer un servicio de asesoramiento integral a las entidades deportivas de la provincia.

Según datos del RAED (Registro Andaluz de Entidades Deportivas), existen en la provincia de Huelva un total de 1.793 entidades deportivas.

Para conocer qué clubes estarían interesados en asistir a esta charla informativa sobre su funcionamiento, beneficios y proceso de adhesión, la Diputación de Huelva ha habilitado una zona web donde los clubes deben rellenar un formulario para participar en esta charla informativa. Todos los detalles de esta Oficina y el formulario se encuentran en el siguiente enlace: https://www.diphuelva.es/deportes/contenidos/OFICINA-DE-ATENCION-A-CLUBES/