Cala estrena una nueva depuradora que dará servicio a más de 1.500 vecinos

Cala cuenta ya con una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que beneficiará a más de 1.500 habitantes del municipio. La planta, diseñada para tratar hasta 460 metros cúbicos de agua al día, supone un importante avance en la gestión del saneamiento y en la protección medioambiental de la zona.

La actuación, con un presupuesto de 2,24 millones de euros, ha permitido la construcción de un nuevo aliviadero principal que regula el caudal de entrada a la estación, así como la reparación integral del colector principal y la adaptación del colector secundario, ambos muy deteriorados. Además, se han incorporado tratamientos específicos para optimizar la depuración de las aguas residuales y garantizar que los vertidos cumplan con la normativa vigente.

La nueva infraestructura fue visitada recientemente por el director general de Infraestructuras, Álvaro Real; el delegado de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, Álvaro Burgos; la alcaldesa de Cala, Maite Rodríguez; y representantes de la empresa pública Giahsa.

Durante el recorrido, Álvaro Real subrayó que la EDAR de Cala “pone de manifiesto la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el agua y sus infraestructuras, con una función de auxilio a los municipios, mejora de la calidad de vida de sus vecinos y de los vertidos al medio natural”.

Por su parte, Álvaro Burgos destacó que esta obra “se suma a otras actuaciones en materia de agua impulsadas por la Consejería en la provincia, tanto en la mejora de la depuración como del abastecimiento, con un impacto positivo en el medio ambiente, el empleo y la economía de los pueblos onubenses”.

Con la puesta en marcha de esta instalación, Cala avanza en sostenibilidad y modernización de su red de saneamiento, garantizando un mejor servicio a sus vecinos y un mayor respeto al entorno natural.