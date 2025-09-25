Brillo y emoción en el embarcadero de Sanlúcar en la gran gala del turismo onubense

El embarcadero de Sanlúcar de Guadiana fue escenario de una velada singular con motivo de la entrega de los Premios de Turismo 2025 de la provincia de Huelva, un acto que logró reunir a instituciones, profesionales y vecinos en un marco de gran valor simbólico: la frontera natural entre España y Portugal. Con la organización de la Agencia Destino Huelva de la Diputación Provincial y la colaboración del Ayuntamiento sanluqueño, la gala se convirtió en una cita de referencia para visibilizar la riqueza turística de la provincia.

Los galardones reconocieron este año a siete nombres propios y colectivos que representan la diversidad y el potencial del sector. La Embajadora Turística de la Provincia 2025 fue Remedios Vázquez, venenciadora que ha llevado los vinos del Condado por todo el mundo y que encarna la proyección internacional de la identidad onubense. La Fundación Río Tinto recibió la distinción a la Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones y Fundaciones por su contribución al desarrollo del turismo cultural e industrial.

En el ámbito privado, el premio a la Excelencia Turística recayó en el Hotel La Malvasía, referente en lujo sostenible y diseño innovador en el entorno de Doñana. La Accesibilidad e Inclusividad Turística fue reconocida en la Asociación Deportiva Náutica Marina Nuevo Portil, por sus instalaciones adaptadas que garantizan el disfrute universal. El galardón a la Sostenibilidad Turística fue para el Camping Doñarrayán (Huttopia), pionero como camping ecológico dentro del Parque Nacional de Doñana.

La Innovación Turística tuvo como protagonista a la Feria del Contrabando, organizada entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, ejemplo de cooperación transfronteriza y dinamización territorial. Finalmente, la distinción a la Trayectoria Turística recayó en el Restaurante Casas, de Aracena, con décadas de trabajo que lo convierten en un pilar de la gastronomía serrana y el turismo rural.

Con este palmarés, la gala volvió a subrayar el papel clave del turismo en la economía, la cultura y la proyección exterior de Huelva, reconociendo tanto la innovación como la tradición, el compromiso con la sostenibilidad y la defensa de la identidad provincial.