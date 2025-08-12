Lepe ultima los preparativos para unas Fiestas Patronales de la Bella y San Roque con cartel de lujo y espacios para todos

Lepe ya cuenta los días para la llegada de sus esperadas Fiestas Patronales de la Bella y San Roque, que arrancan oficialmente el jueves 14 de agosto con el encendido del alumbrado y una serie de conciertos que prometen un ambiente vibrante y familiar. Este martes, el alcalde Adolfo Verano Domínguez, junto con el equipo de Gobierno, ha supervisado in situ los trabajos de montaje de la Caseta Municipal, ubicada en el antiguo Campo Municipal de Fútbol, que se convertirá en el epicentro festivo durante estos días.

Operarios municipales y empresas concesionarias trabajan a contrarreloj para que todo esté listo, con la Caseta decorada con 800 metros de guirnaldas de luces y equipada con un gran escenario central, seis barras de bebidas, servicio de restauración y ludoteca. En las inmediaciones, cerca del parque de la Coronación y el recinto ferial, unos 40 puestos ambulantes y atracciones completan la oferta lúdica.

Una de las novedades de esta edición es la zona joven situada en el paseo del Pilar, a pocos metros de la Caseta Municipal, un espacio pensado para los más jóvenes que buscarán diversión y buen ambiente. Además, el miércoles 13 se celebrará el Día del Niñ@, con precios especiales en las atracciones, una apuesta clara por el público infantil y familiar.

En cuanto a la programación musical, las actuaciones de artistas destacados como G-5, Henry Méndez, Ana de Caro, Ricardo del Toro DJ y Antonio Carmona aseguran noches de fiesta para todos los gustos y edades.

El alcalde Verano ha resaltado que “es un cartel de lujo, con propuestas para toda la ciudadanía” y ha invitado a todos a sumarse a estas fiestas “que son una gran oportunidad para convivir y disfrutar en comunidad”.

Toda la programación completa está disponible en la web oficial www.lepe.es y en las redes sociales municipales.