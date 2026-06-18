Lepe repartirá desde el lunes 4.000 nuevos cubos para impulsar el uso del contenedor marrón

El Ayuntamiento de Lepe comenzará el próximo lunes una nueva fase de la implantación del denominado “contenedor marrón”, destinado a la recogida selectiva de residuos orgánicos domésticos, con el reparto de cerca de 4.000 minicontenedores aireados y las correspondientes tarjetas magnéticas necesarias para utilizar este servicio.

La iniciativa forma parte de la campaña “Fuera de lugar”, puesta en marcha en las últimas semanas para promover la separación de los biorresiduos en los hogares y facilitar su posterior reciclaje. Los nuevos equipos podrán recogerse en las dependencias del área de Medio Ambiente para aquellos vecinos que todavía no disponen de ellos.

El sistema ya se encuentra operativo en distintos puntos de Lepe, La Antilla y Pinares de Lepe, donde se han instalado los contenedores marrones destinados a depositar restos orgánicos como frutas, verduras, carne, pescado, cáscaras de huevo o posos de café.

La nueva fase se suma al reparto puerta a puerta realizado durante las primeras semanas de implantación, que ha permitido distribuir cientos de minicontenedores entre los vecinos del municipio.

Además, el Ayuntamiento trabaja en la incorporación de cubos específicos para grandes productores de residuos orgánicos, especialmente establecimientos de hostelería, alimentación e industria, con el objetivo de ampliar progresivamente el sistema de recogida.

La implantación del contenedor marrón busca reducir la cantidad de residuos que terminan en vertederos y favorecer su aprovechamiento para la producción de nuevos recursos, dentro de las estrategias de economía circular impulsadas por las administraciones públicas.

El proyecto está financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation, mediante una subvención gestionada por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y el Ministerio para la Transición Ecológica.