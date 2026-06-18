La playa del Parador de Mazagón viajará por toda España en cinco millones de cupones de la ONCE

La playa del Parador de Mazagón será la protagonista del cupón de la ONCE del próximo 30 de junio, una iniciativa que permitirá que la imagen de este enclave del litoral onubense llegue a toda España a través de cinco millones de boletos.

La presentación del cupón ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Moguer, donde representantes de la ONCE dieron a conocer la imagen elegida para el sorteo, una panorámica de la playa que destaca uno de los espacios naturales más reconocidos de la costa de Huelva.

La iniciativa forma parte de la serie especial que la ONCE dedica a las playas con Bandera Azul, con el objetivo de difundir y poner en valor aquellos enclaves costeros que destacan por la calidad de sus aguas, sus servicios y su compromiso medioambiental.

La playa del Parador de Mazagón se convierte así en embajadora turística de la provincia, proyectando la imagen de Huelva y de su litoral a millones de personas en todo el país. Además de promocionar el destino, la ONCE ha aprovechado la ocasión para reivindicar la importancia de seguir avanzando en accesibilidad e inclusión en los espacios turísticos.

La serie “Playas con Bandera Azul” busca reconocer aquellos arenales que han mantenido de forma continuada este distintivo de calidad y concienciar sobre la necesidad de conservar estos espacios naturales, que constituyen uno de los principales atractivos turísticos del país.

Con esta iniciativa, la playa del Parador de Mazagón suma una nueva ventana de promoción nacional en pleno inicio de la temporada estival, llevando la imagen de la costa onubense a millones de hogares españoles.