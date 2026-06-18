La gastronomía sostenible se abre paso como reclamo turístico en la Sierra de Huelva

La gastronomía sostenible se perfila como una de las grandes oportunidades para fortalecer el atractivo turístico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Con ese objetivo, la Diputación de Huelva y la Agencia Destino Huelva han celebrado recientemente en Valdezufre una jornada de trabajo centrada en el potencial de la cocina local como motor de desarrollo económico y turístico.

El encuentro reunió a expertos en sostenibilidad, profesionales de la hostelería y representantes del desarrollo rural para analizar fórmulas que permitan reforzar los vínculos entre productores locales y restaurantes, apostando por los productos de proximidad y por una oferta gastronómica ligada a la identidad del territorio.

La iniciativa busca poner en valor la riqueza agroalimentaria de la comarca, donde destacan productos como el jamón ibérico, los quesos artesanos, las setas, las castañas, la miel o los productos de huerta, considerados elementos clave para diferenciar la oferta turística serrana.

Durante la jornada participaron especialistas como Sergio Gil y José Garteizgoxeascoa, de la Fundación de Bares y Restaurantes Sostenibles, además de representantes del proyecto Sierra Alimenta Huelva y profesionales de reconocidos establecimientos de la comarca.

Uno de los momentos destacados fue el homenaje a Luis Miguel López y Adela Ortiz, responsables del restaurante Arrieros de Linares de la Sierra, en reconocimiento a más de dos décadas de trabajo apostando por la cocina tradicional serrana y por los productos locales como base de su propuesta gastronómica.

La iniciativa forma parte de un proyecto piloto con el que la Agencia Destino Huelva pretende impulsar una red de colaboración entre productores y hosteleros, favoreciendo que los visitantes puedan disfrutar de experiencias gastronómicas ligadas al territorio, a la sostenibilidad y a la autenticidad de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.