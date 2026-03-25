Lepe refuerza su seguridad con 80 cámaras de vigilancia en todo el municipio

El Ayuntamiento de Lepe ha anunciado la ampliación de su sistema de videovigilancia, que alcanza ya un total de 80 cámaras distribuidas por la vía pública y edificios municipales, tras la incorporación de 16 nuevos dispositivos en distintos puntos del término municipal.

El alcalde, Adolfo Verano, acompañado por el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Carmelo Sánchez, y el jefe de la Policía Local, ha destacado que se trata de “una importantísima inversión en la mejora de la seguridad ciudadana”, subrayando que este sistema “no sustituye la labor policial, sino que la complementa y ayuda en el control de los incumplimientos de las normas de convivencia”.

El anuncio se ha realizado en la plaza Fuentevieja, uno de los enclaves estratégicos del municipio donde confluyen varias vías de acceso y que ya cuenta con presencia de cámaras de vigilancia.

Desde el Consistorio se ha puesto en valor que este tipo de tecnología, cada vez más extendida, permite mejorar tanto la seguridad como la gestión del tráfico, incorporando herramientas avanzadas como la lectura de matrículas o la detección de incidencias en tiempo real mediante inteligencia artificial.

Además, el alcalde ha avanzado que esta medida se suma al refuerzo de la plantilla de la Policía Local, asegurando que el Ayuntamiento continuará creando nuevas plazas, ya que “la inversión en seguridad es fundamental en un municipio en constante crecimiento como Lepe”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca seguir fortaleciendo la seguridad y mejorar la calidad de vida de los vecinos, apostando por un modelo que combine tecnología y presencia policial.