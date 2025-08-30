Lepe refuerza la limpieza de arroyos y regajos para prevenir inundaciones

El Ayuntamiento de Lepe ha iniciado un plan de limpieza integral de los arroyos y regajos de titularidad municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad del casco urbano ante posibles lluvias durante el otoño. Los trabajos, adjudicados a la empresa local “Labores Agrícolas del Sur”, se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas.

Las labores se centran en los cauces que discurren a cielo abierto y abarcan regajos como El Pilar, La Gaga, Las Carreras y Las Moreras. El plan incluye desbroce de maleza, retirada de arbolado y vegetación, corrección de márgenes, así como la eliminación de residuos sólidos y acumulaciones de arena para mejorar la capacidad de desagüe de los cauces.

Entre las primeras actuaciones destaca el arroyo de El Pilar, especialmente en las inmediaciones del IES José Antonio Fernández Muriel y del polígono industrial El Chorrillo, donde se busca garantizar que el flujo de agua no provoque daños durante episodios de lluvia intensa.

El contrato municipal, con un coste anual cercano a los 36.000 euros, permite realizar estas intervenciones preventivas, combinando maquinaria pesada y herramientas de menor tamaño para zonas de difícil acceso, reforzando así la seguridad de los vecinos y la eficiencia del drenaje urbano.