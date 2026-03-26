Lepe reconoce a nueve referentes sociales, empresariales y culturales en sus honores de 2026

El Ayuntamiento de Lepe ha aprobado por unanimidad la concesión de los honores y distinciones de 2026, un reconocimiento que pone en valor la trayectoria y aportación de nueve colectivos y personalidades vinculadas al municipio. La entrega tendrá lugar el próximo 15 de abril, coincidiendo con el 61 aniversario de la proclamación de Lepe como ciudad.

El alcalde, Adolfo Verano, ha destacado que se trata de “uno de los actos más especiales del año”, subrayando que los galardonados representan “el esfuerzo, el compromiso y el orgullo de esta ciudad”.

Medallas de la Ciudad

Entre los distinguidos con la Medalla de la Ciudad figuran:

Club de Atletismo Ciudad de Lepe , referente deportivo con más de 25 años de historia y cantera de atletas destacados a nivel nacional.

, referente deportivo con más de 25 años de historia y cantera de atletas destacados a nivel nacional. Gonca , empresa de transporte fundada en 1995, reconocida por su trayectoria y calidad en el servicio.

, empresa de transporte fundada en 1995, reconocida por su trayectoria y calidad en el servicio. Talleres Hermanos López, negocio familiar de carpintería metálica que ha evolucionado durante generaciones hasta consolidarse como referente local.

Hijos Adoptivos

El título de Hijo Adoptivo recaerá en:

Paco Toscano Alonso , por su implicación en la vida social y cultural, especialmente en la Hermandad de la Bella.

, por su implicación en la vida social y cultural, especialmente en la Hermandad de la Bella. José Antonio Sánchez Araújo , histórico periodista deportivo de la Cadena SER, vinculado al municipio.

, histórico periodista deportivo de la Cadena SER, vinculado al municipio. José Esteban Conesa, empresario del sector logístico que ha impulsado el desarrollo económico local.

Hijos Predilectos

En la categoría de Hijos Predilectos serán reconocidos:

Paco Silveira García , impulsor de la plataforma educativa Séneca y referente en innovación tecnológica.

, impulsor de la plataforma educativa Séneca y referente en innovación tecnológica. Pepa Mendoza Abreu , a título póstumo, por su destacada trayectoria académica y su contribución al estudio de las hablas andaluzas.

, a título póstumo, por su destacada trayectoria académica y su contribución al estudio de las hablas andaluzas. María Bella Morgado, por su compromiso social y su labor en el ámbito vecinal y solidario.

El acto institucional se celebrará en el teatro municipal Alcalde Juan Manuel Santana y volverá a reunir a la sociedad lepera en torno a un reconocimiento que premia el talento, la dedicación y la contribución al desarrollo del municipio.