Lepe presenta su agenda ‘Vive el Verano’

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado la programación "Vive el Verano en Lepe 2026", una completa agenda que reúne todas las actividades culturales, deportivas, turísticas, festivas y de ocio previstas durante los meses de julio, agosto y septiembre tanto en el municipio como en sus playas.

El alcalde de Lepe, Adolfo Verano, acompañado por la teniente de alcalde de Cultura, Ana Delgado; los concejales de Playas y Deportes, Elena Vélez y Aurelio Madrigal; así como representantes de John Holland Gallery, ha dado a conocer esta guía que recoge de forma conjunta la amplia oferta de actividades diseñada para la temporada estival.

Durante la presentación, el regidor destacó que la programación supone el inicio de una intensa agenda cultural, deportiva, social y turística destinada a complementar la oferta de sol y playa con propuestas dirigidas a vecinos y visitantes. Según señaló, se trata de una herramienta útil y dinámica que permitirá consultar fácilmente todas las actividades a través de la web y las redes sociales.

Vive Verano 2026

Entre las citas más destacadas de este verano figura la exposición histórica dedicada a Botero que albergará la John Holland Gallery, así como la segunda edición del Festival Playa Sonora, que amplía su duración tras el éxito cosechado el pasado año. El certamen musical se celebrará los días 24, 25, 26 y 31 de julio, además del 1, 7, 8 y 9 de agosto, con la participación de artistas y grupos de primer nivel.

La programación también incluye el Festival Flamenco MEC de Lepe, que se desarrollará del 8 al 12 de julio, además de eventos tradicionales como la Hoguera de San Juan, las Fiestas del Carmen en Lepe y La Antilla y las Fiestas de La Bella y San Roque.

Junto a la oferta cultural, la agenda contempla numerosos campeonatos deportivos, actividades para toda la familia, una zona específica para la práctica deportiva en la playa de Santa Pura y diversas exposiciones artísticas que podrán visitarse durante el verano en el Centro Cultural Los Álamos.

Desde el Ayuntamiento destacan que "Vive el Verano" se presenta como una programación abierta y diversa, diseñada para atender todos los gustos y edades y convertir a Lepe y La Antilla en uno de los principales focos de actividad turística y cultural de la costa occidental onubense durante la temporada estival.