Lepe lanza la gymkhana turística “El tesoro de Juan de Lepe” para descubrir su historia

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado la gymkhana turística “El tesoro de Juan de Lepe”, una nueva propuesta cultural y de ocio diseñada para dar a conocer la historia y el patrimonio del municipio de forma lúdica e interactiva.

La iniciativa, presentada por la concejala de Turismo, Elena Vélez, invita a vecinos y visitantes a participar en un recorrido de aproximadamente dos kilómetros por distintos puntos de interés de la localidad. La actividad se activa mediante el escaneo de un código QR ubicado en la Oficina de Turismo, junto a la Capilla de San Cristóbal, desde donde arranca la experiencia.

A lo largo del itinerario, los participantes deberán resolver un total de 13 enigmas en un tiempo estimado de 90 minutos, guiados por la figura de Juan de Lepe, personaje histórico que sirve como hilo conductor de la actividad.

Según ha explicado la responsable municipal, esta propuesta busca difundir el patrimonio cultural y artístico de la ciudad de una manera atractiva, fomentando además la participación familiar y el turismo activo.

La gymkhana está especialmente pensada para un público familiar, con un recorrido accesible y dinámico, ideal para realizar con niños. Como parte de su promoción, ya se ha llevado a cabo una visita guiada dirigida al sector turístico, y está previsto extender su presentación a centros educativos, asociaciones y colectivos locales.

Con esta iniciativa, Lepe refuerza su oferta turística con una actividad innovadora que combina historia, entretenimiento y participación, apostando por nuevas formas de acercar el municipio a quienes lo visitan.