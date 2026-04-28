La Diputación impulsa la IGP ‘Aceites de Huelva’ con la creación de la asociación de productores

La Diputación de Huelva ha dado un paso decisivo en la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Aceites de Huelva’ con la constitución de la Asociación Provincial de Productores de Aceite de Oliva de Huelva, integrada por doce almazaras de la provincia.

El acuerdo se ha formalizado en el Centro Agroexperimental de Empresas, en el marco de una reunión de trabajo encabezada por el presidente de la institución provincial, David Toscano, junto a la diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán, y representantes del sector oleícola.

Durante el encuentro se aprobaron los estatutos de la nueva entidad, se designaron sus órganos de representación y se firmó el acta fundacional. Esta asociación será la encargada de tramitar la solicitud oficial de la IGP ante la Junta de Andalucía, una vez quede formalmente constituida.

La presidencia recaerá en la Cooperativa del Campo San Bartolomé de Beas, mientras que la vicepresidencia corresponderá a la S.C.A. Nuestra Señora del Reposo de Candón. La secretaría será asumida por la S.C.A. Olivarera San Bartolomé de Paterna del Campo y la tesorería por la S.C.A. Nuestra Señora de la Oliva de Gibraleón, completándose la junta directiva con otras almazaras de la provincia.

El proceso cuenta con el asesoramiento de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), a través de su gerente, José María Penco, como entidad experta en el desarrollo de figuras de calidad vinculadas al aceite de oliva.

La creación de esta IGP responde a una demanda histórica del sector, que busca el reconocimiento oficial de la calidad y singularidad de los aceites de oliva virgen extra onubenses, así como su posicionamiento bajo una marca común vinculada al territorio.

El olivar es un cultivo clave en la provincia de Huelva, con más de 35.000 hectáreas, y constituye un pilar fundamental de la economía rural, generando empleo y contribuyendo a la fijación de población en el territorio.

Entre los objetivos de la iniciativa destacan la mejora de la calidad del producto, el incremento de la competitividad del sector, la dinamización económica del medio rural y el impulso del oleoturismo. Además, se pretende reforzar la sostenibilidad del cultivo, destacando su papel como sumidero de CO₂.

Paralelamente, la Diputación y el sector trabajan en acciones complementarias como la organización de jornadas técnicas, la presencia en ferias especializadas y la futura creación de un panel de cata de aceite de oliva virgen en la provincia.

Con este impulso, la Diputación reafirma su compromiso con el sector oleícola, acompañando a productores y almazaras en un proceso que aspira a situar a los aceites de Huelva en una posición destacada a nivel nacional e internacional.