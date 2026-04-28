APYME Punta Umbría impulsa la formación en inteligencia artificial para empresarios locales

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Punta Umbría (APYME), integrada en la FOE, está desarrollando una jornada formativa centrada en inteligencia artificial dirigida al tejido empresarial local, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva.

La actividad ha sido inaugurada por el coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, Emiliano Cabot, junto al presidente de APYME Punta Umbría, Manuel del Río, quienes han destacado la importancia de esta iniciativa para el futuro de las empresas.

Un total de 16 participantes toman parte en esta formación, orientada a dotarles de conocimientos clave sobre una herramienta llamada a transformar el entorno empresarial. El programa combina contenidos teóricos con un enfoque práctico, incluyendo casos reales, desarrollo de proyectos y trabajo en equipo.

Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de explorar soluciones tecnológicas que les permitan mejorar la gestión de sus negocios, en un contexto donde la digitalización se consolida como un factor esencial para el crecimiento y la innovación.

Emiliano Cabot ha subrayado la necesidad de que las empresas se adapten a la inteligencia artificial, destacando su utilidad para optimizar procesos, facilitar la toma de decisiones y aumentar la productividad. Por su parte, Manuel del Río ha valorado la respuesta de los asociados y ha agradecido el respaldo institucional recibido para poner en marcha esta iniciativa.

Con esta acción formativa, APYME Punta Umbría refuerza su compromiso con la modernización del tejido empresarial local, apostando por la capacitación continua como herramienta clave para afrontar los retos del mercado actual.