“Impulsando Huelva”, el nuevo observatorio creado por Sandfire MATSA

Sandfire MATSA ha presentado su Observatorio Provincial “Impulsando Huelva”, una iniciativa orientada a fomentar el diálogo, el análisis y la colaboración en torno al desarrollo socioeconómico de la provincia.

El proyecto se configura como un espacio abierto y permanente, con carácter cuatrimestral, en el que se invitará a la participación a representantes de las administraciones públicas, del tejido empresarial, del mundo académico y de las comunidades locales, con el objetivo de identificar oportunidades, compartir visiones y avanzar hacia soluciones que contribuyan al progreso del territorio.

Un espacio de escucha activa y colaboración

El Observatorio nace con la vocación de abordar cuestiones clave para el presente y el futuro de la provincia: empleo, desarrollo social, sostenibilidad, economía local, innovación, juventud e igualdad. Durante el acto de presentación, la directora financiera de Sandfire MATSA y conductora del evento, Paz Curto, destacó que este espacio “surge con la idea de promover la escucha activa y colaboración, para generar así conocimiento compartido y contribuir al desarrollo del territorio desde una perspectiva abierta e integradora”.

Observatorio Provincial Impulsando Huelva

La jornada contó con la participación de la delegada territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Huelva, Lucía Núñez, quien subrayó “que hablar de minería en Huelva es hablar de nuestro ADN, de su compromiso con nuestra tierra, ya que es parte de nuestra identidad y de nuestro presente y futuro. Hablamos también de personas, de familias, de pueblos enteros que viven en torno a la minería. Una minería que se convierte en progreso si genera empleo de calidad y opera de manera segura. Entender la minería es la base para mejorar y este espacio, este Observatorio, nace con rigor para escuchar y proyectar el futuro de la provincia desde una mirada amplia, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo ese vínculo entre minería y nuestra gente, poniendo en valor ese orgullo silencioso que se transmite de generación en generación y que nos une al territorio. Porque el futuro de nuestra minería solo es posible si lo construimos entre todos desde la responsabilidad y la transparencia”.

Observatorio Provincial Impulsando Huelva

Mesa redonda: minería moderna y desarrollo sostenible

La jornada incluyó una mesa redonda bajo el título "Minería moderna y desarrollo sostenible en la provincia de Huelva", en la que participaron Tamara Romero, teniente de alcalde de Almonaster la Real; Mar Martín, alcaldesa de Cortegana; Manuel Cayuela, vicepresidente y diputado provincial de Infraestructuras, Arquitectura, Caminos y Carreteras de la Diputación de Huelva; Estefanía Delgado, gerente ejecutiva de Aminer; y Juan Ignacio López-Escobar, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur. El debate abordó los principales retos y oportunidades de la provincia: desde el empleo y la cohesión territorial hasta la innovación, el respeto por el medio natural, la percepción social de las actividades económicas, la comunicación realizada por las operaciones mineras y la formación de talento.

Primer Estudio sobre el impacto socioeconómico de Sandfire MATSA

En el marco del encuentro se presentó también el primer Estudio de Impacto Socioeconómico de Sandfire MATSA, correspondiente al ejercicio 2023-2024. El informe analiza la contribución de la compañía al empleo, al tejido empresarial y el desarrollo socioeconómico de la provincia, y nace con vocación de continuidad, como herramienta de medición rigurosa del impacto territorial de las operaciones mineras de Sandfire MATSA, por lo que se anunció una futura actualización en relación al año fiscal 2025-2026.

Con esta iniciativa, Sandfire MATSA refuerza su compromiso con Huelva y consolida su papel en la generación de valor y el impulso del desarrollo sostenible del territorio.