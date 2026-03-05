Lepe lanza una campaña para controlar el uso de patinetes eléctricos y reforzar la seguridad vial

La Policía Local de Lepe pondrá en marcha desde mañana la campaña informativa y de control “El patinete no es un juguete, respeta las normas”, una iniciativa dirigida a reforzar la seguridad en la circulación de los vehículos de movilidad personal y concienciar a los usuarios sobre el cumplimiento de la normativa vigente.

La campaña tendrá como objetivo vigilar el uso de los patinetes eléctricos en la vía pública y recordar a los conductores las principales reglas que deben respetar para evitar riesgos y sanciones.

Entre las normas básicas, la Policía Local recuerda que la edad mínima para circular con estos vehículos es de 16 años y que no pueden superar los 25 kilómetros por hora. Asimismo, está prohibido transitar por zonas peatonales o aceras, utilizar teléfonos móviles o auriculares durante la conducción y transportar a más de una persona en el vehículo.

La normativa también establece que no se puede manipular la potencia del patinete y obliga a los usuarios a disponer de matrícula, seguro de responsabilidad civil, casco y documentación del vehículo. Además, durante la noche será obligatorio utilizar chaleco reflectante y sistemas de iluminación.

Desde la Policía Local se insiste en que el cumplimiento de estas normas es fundamental para mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores en la vía pública.

En el caso de Lepe, durante 2025 los agentes intervinieron en cuatro accidentes de tráfico en los que estuvieron implicados patinetes eléctricos, con lesiones para los conductores, lo que refuerza la necesidad de impulsar campañas de concienciación y control como la que ahora se pone en marcha.