La Diputación pide impulsar el puente Sanlúcar-Alcoutim y el tren Huelva-Faro como infraestructuras clave para la provincia

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha mostrado su confianza en que el encuentro institucional entre España y Portugal celebrado en La Rábida suponga un impulso para proyectos estratégicos para el desarrollo de la provincia.

Toscano ha destacado el valor simbólico de que esta reunión tenga lugar en este enclave histórico, al considerar que refuerza el papel de Huelva como territorio de conexión y cooperación entre ambos países.

Entre las infraestructuras que la institución provincial considera prioritarias figura el futuro puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, cuya ejecución corresponde a Portugal. En el lado español, la Diputación trabaja en la planificación de los accesos en coordinación con el Ministerio de Transportes y la Junta de Andalucía.

La planificación técnica elaborada por la institución sitúa la inversión prevista en el lado español en más de 23 millones de euros, que incluirán la construcción de una nueva carretera de acceso y el refuerzo de las vías provinciales HU-4401 y HU-4402.

El presidente provincial también ha señalado como otra prioridad estratégica la conexión ferroviaria entre Huelva y Faro, una infraestructura considerada clave para mejorar la competitividad económica, el turismo y la cohesión territorial en el suroeste peninsular.

En este sentido, Toscano ha recordado que ha remitido cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes invitándoles a participar en la Comisión para las Infraestructuras de Huelva, un foro creado para abordar las grandes conexiones pendientes de la provincia.

Además, ha señalado que el encuentro entre ambos países puede servir para avanzar en el diálogo sobre cooperación hídrica, especialmente en relación con el embalse portugués de Presa de Alqueva, subrayando la importancia del agua para la agricultura, el empleo y la estabilidad económica de la provincia.

Por último, Toscano ha destacado la necesidad de seguir fortaleciendo la Eurociudad del Guadiana como ejemplo de cooperación entre municipios de ambas orillas y herramienta para impulsar proyectos comunes en materia económica, cultural y social.