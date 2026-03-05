Ayamonte implanta una aplicación que permite grabar agresiones machistas con validez jurídica

El Ayuntamiento de Ayamonte ha presentado una nueva herramienta tecnológica destinada a reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y facilitar la obtención de pruebas con validez jurídica ante los tribunales. Con esta iniciativa, Ayamonte se convierte en el primer municipio de la provincia de Huelva en implantar esta aplicación y ponerla a disposición de mujeres incluidas en el sistema Sistema VioGén.

La presentación ha estado encabezada por el alcalde, Alberto Fernández, quien ha destacado que esta medida supone “un paso más en la lucha contra la violencia machista”, especialmente en el contexto del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

La herramienta, denominada Ward, permite grabar audio o vídeo en una situación de riesgo o agresión y almacenar automáticamente el contenido en un sistema seguro que certifica su autenticidad. Las imágenes o sonidos registrados quedan protegidos mediante tecnología que garantiza su integridad y la cadena de custodia digital, lo que facilita su utilización como prueba en procedimientos judiciales.

Según ha explicado Pedro García, representante de la empresa Innovasur, la aplicación puede activarse de forma discreta desde el teléfono móvil y cuenta con una interfaz camuflada para evitar que el agresor detecte que se está realizando una grabación. Además, en caso de activación, el sistema puede enviar una alerta automática a un contacto de confianza previamente configurado por la usuaria.

El alcalde ha recordado que muchos episodios de violencia de género se producen en el ámbito privado o doméstico, lo que dificulta la existencia de testigos. En este sentido, ha subrayado que esta herramienta permitirá a las víctimas contar con “una vía adicional de protección y de veracidad” para acreditar los hechos.

La aplicación ya se ha implantado en otras ciudades como Cádiz, Córdoba o Sevilla, así como en instituciones como la Diputación de Málaga, la Diputación de Córdoba o la Comunidad de Madrid.

Desde el Ayuntamiento de Ayamonte han destacado la colaboración de los servicios municipales, el área de Igualdad y la Policía Local para hacer posible la implantación de esta herramienta, que busca reforzar los recursos disponibles para proteger a las víctimas y combatir la violencia de género.