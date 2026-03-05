El ganadero Javier Rebollo Rodríguez, de Aracena, y la emprendedora María Beatriz Castilla Delgado, de Cortegana, han sido los principales galardonados en los premios promovidos por la Diputación de Huelva para reconocer la innovación en el sector agroganadero de la provincia.

El acto de entrega, presidido por el presidente de la Diputación, David Toscano, ha servido para distinguir los proyectos ganadores del III Premio Jóvenes Ganaderos con proyectos innovadores y del V Concurso de cultivos y procesos innovadores impulsados por mujeres rurales, dos iniciativas destinadas a poner en valor el talento, el emprendimiento y el compromiso con el territorio en el medio rural.

Javier Rebollo y María Beatriz Castilla, premiados por sus proyectos innovadores en el campo onubense

En la categoría de jóvenes ganaderos, el primer premio ha recaído en Javier Rebollo Rodríguez por un proyecto que combina la tradición ganadera onubense con la modernización del sector, apostando por el aprovechamiento sostenible de la dehesa y la elaboración natural de productos de bellota 100 % ibéricos dentro de la norma de calidad del cerdo ibérico.

En el caso del concurso dirigido a mujeres rurales, el primer premio ha sido para María Beatriz Castilla Delgado por un proyecto artesanal centrado en la recuperación y valorización de la lana de oveja merina negra, que integra todo el proceso productivo bajo un modelo de economía circular y residuo cero.

Otros proyectos premiados

El segundo premio en el concurso de mujeres rurales ha sido para Dorina Barb Dudan, de Villanueva de los Castillejos, por un proyecto basado en la producción ecológica de estevia y moringa que combina cultivo, transformación y comercialización con marca propia.

Los terceros premios han sido para María Antonia Marín Díaz (Aroche), por su cultivo certificado de arándanos en la Sierra; Consolación Jiménez Ruiz (Villalba del Alcor), que combina cultivos tradicionales con otros innovadores como la pitaya o el espárrago; y Cristina María Sierra Morato (Santa Olalla de Cala), por su proyecto de ganadería bovina ecológica de raza berrenda en negro.

En el apartado de jóvenes ganaderos, el segundo premio ha sido para Francisco Javier Bravo Grande-Caballero, de Arroyomolinos de León, por una explotación que combina ganadería caprina de leche con sistemas de refrigeración alimentados por energía solar y ganadería bovina ecológica.

Los terceros premios han recaído en Juan Francisco Carrasco Barba y Rafael Gómez Macías, ambos de Puebla de Guzmán, así como en Alberto Rodríguez Fernández, por distintos proyectos de relevo generacional, aprovechamiento sostenible de la dehesa e innovación en la producción ganadera.

Durante el acto, Toscano destacó que estos proyectos reflejan nuevas formas de emprender en el campo que combinan tradición, innovación y sostenibilidad, contribuyendo además a fijar población en el medio rural y fortalecer la economía de los pueblos de la provincia.