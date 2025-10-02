Lepe lanza la app “Lepe Emergencias” para avisos inmediatos a la población

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado hoy la nueva aplicación móvil Lepe Emergencias, un sistema de comunicación impulsado por Protección Civil con el objetivo de ofrecer avisos inmediatos y directos a la ciudadanía ante cualquier situación de riesgo o incidencia en el municipio.

La app permitirá difundir información en tiempo real sobre fenómenos meteorológicos adversos, incendios, cortes de tráfico o eventos multitudinarios, garantizando que los vecinos y vecinas reciban avisos claros y fiables de manera rápida.

La App Lepe Emergencias

“Con la puesta en marcha de este nuevo sistema de avisos, nuestra ciudad estará más segura, preparada y protegida”, ha señalado el alcalde, Adolfo Verano Domínguez, durante la presentación oficial.

Para utilizarla, los interesados deben descargar la aplicación Mission Track Ping, disponible en Google Play y App Store, y escanear el código QR que figura en la cartelería municipal. Una vez vinculada, el usuario recibirá automáticamente los avisos emitidos desde Protección Civil de Lepe.

Con este sistema, Lepe se suma a las ciudades que apuestan por la innovación tecnológica como aliada en la seguridad ciudadana, reforzando la prevención y la coordinación en situaciones de emergencia.