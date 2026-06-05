Lepe intensifica su plan contra cucarachas y roedores ante la llegada del verano

El Ayuntamiento de Lepe ha reforzado su Plan de Control de Plagas con motivo de la llegada del verano, una época en la que las altas temperaturas favorecen la proliferación de cucarachas y roedores. La actuación, coordinada por el Servicio Municipal de Medio Ambiente, tiene como objetivo mantener estas poblaciones bajo control y evitar riesgos para la salud pública.

Aunque los trabajos de desratización y desinsectación se desarrollan durante todo el año, el Consistorio ha anunciado una intensificación de las actuaciones durante los meses de primavera y verano, cuando la actividad biológica de estas especies aumenta considerablemente.

Tras completar las labores preventivas, el próximo 8 de junio comenzarán los tratamientos de choque en pozos de registro, colectores, arquetas, cableados subterráneos y otros puntos conflictivos previamente identificados por los servicios técnicos municipales. Estas intervenciones buscan reducir de forma intensiva la población existente mediante tratamientos integrales que posteriormente serán reforzados con nuevas actuaciones de seguimiento.

La campaña se desarrollará con dos equipos de trabajo simultáneos y tendrá una duración aproximada de diez jornadas por cada una de las dos fases previstas. Los trabajos comenzarán en el núcleo urbano de Lepe y se extenderán posteriormente a Pinares de Lepe, La Antilla, el recinto romero, El Terrón y La Barca.

Desde el Ayuntamiento se ha solicitado la colaboración ciudadana para aumentar la eficacia de las actuaciones. Entre las recomendaciones figura mantener cerrados los desagües de las viviendas durante los días de tratamiento intensivo, ya que los insectos suelen intentar escapar de las zonas tratadas. No obstante, los técnicos recuerdan que estos ejemplares ya habrán entrado en contacto con los productos biocidas y acabarán muriendo en poco tiempo.

Asimismo, se insiste en la importancia de no arrojar desperdicios a la vía pública, depositar la basura en bolsas cerradas y respetar los horarios establecidos para su recogida. También se recuerda que no está permitido alimentar animales en espacios públicos sin la correspondiente autorización.

El Consistorio destaca que estas campañas forman parte de una estrategia permanente de control sanitario y prevención, diseñada para minimizar la presencia de plagas en el municipio y garantizar unas condiciones adecuadas de salubridad tanto para los residentes como para los visitantes durante la temporada estival.