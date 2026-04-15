Lepe inaugura la exposición “La historia de Lepe en cómic” como homenaje a Tomás Rodríguez Villanueva

La localidad de Lepe ha inaugurado este miércoles en la plaza España la exposición “La historia de Lepe en cómic”, una muestra basada en la obra del maestro Tomás Rodríguez Villanueva, que supone un homenaje póstumo a su legado artístico e histórico.

El acto ha contado con la participación de alumnos y alumnas de los centros educativos del municipio, quienes han podido conocer de forma didáctica y entretenida los principales hitos de la historia local, desde la época fenicia y romana hasta la actualidad, con especial atención a los personajes más relevantes de la ciudad.

Durante la jornada, y con la colaboración de Platalea, se ha desarrollado una actividad divulgativa en la que la figura de Juan de Lepe ha sido protagonista, relatando a los más jóvenes su conocida historia como “rey de Inglaterra por un día”, acercando así el pasado del municipio de forma amena.

La exposición se enmarca en la celebración del Día de Lepe, que se conmemora cada 15 de abril, y permanecerá abierta al público en la plaza España hasta el próximo domingo 19.

Con esta iniciativa, el municipio pone en valor su historia y su patrimonio cultural, acercándolo a las nuevas generaciones a través de un formato accesible y atractivo.