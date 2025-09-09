Lepe inaugura la ampliación de la residencia para mayores de Afale Alzheimer

Lepe celebra hoy un importante avance en la atención a personas mayores con Alzheimer y otras demencias con la inauguración de la ampliación de la residencia Afale Alzheimer, situada en la calle Matalascañas. La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, visitó esta mañana las instalaciones acompañada por autoridades locales y representantes del centro.

La residencia, inaugurada en 2022 con 18 plazas, incorpora ahora seis nuevas habitaciones dobles, ampliando su capacidad y mejorando la calidad de vida de los residentes y sus familias. La consejera Loles López destacó “la especial sensibilidad que existe en Lepe hacia los temas sociales”, mientras que el alcalde Adolfo Verano resaltó “el cambio que ha supuesto para muchas familias de Lepe la apertura de este centro”.

Muy emocionada, la presidenta de Afale, María Domínguez, agradeció “el apoyo público y privado que ha hecho posible esta ampliación”. Afale nació en 2003 con el objetivo de atender a personas con algún tipo de demencia y ofrecer soporte a sus familiares en todos los ámbitos, buscando siempre mejorar su calidad de vida.

Con esta ampliación, la residencia consolida su papel como referente en la comarca para la atención especializada a mayores con Alzheimer y otras demencias, reforzando la atención personalizada y el acompañamiento a las familias.