Lepe estrena la primera edición de la Carpa de la Salud

Lepe acogerá el próximo 8 de octubre la primera edición de la Carpa de la Salud, organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Huelva, el Ayuntamiento de la localidad y la farmacéutica Sandoz. La iniciativa se desarrollará en el Pasaje Feliciano Fernández Sousa, en horario de 9:30 a 14:00 horas, y busca acercar a la ciudadanía los servicios profesionales que ofrece la farmacia más allá de la dispensación de medicamentos.

Durante la jornada, farmacéuticos voluntarios realizarán pruebas gratuitas de salud, incluyendo control del riesgo cardiovascular, diabetes, salud venosa y pulmonar, análisis de composición corporal, piel y cabello, ofreciendo además recomendaciones personalizadas a los participantes.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, Jorge J. García Maestre, destacó que “esta iniciativa permite mostrar a la ciudadanía la gran variedad de servicios que podemos ofrecer para mejorar la salud y prevenir enfermedades, reforzando el vínculo con la población”.

Por su parte, la teniente de alcalde de Servicios Sociales de Lepe, Carolina Reyes, animó a los vecinos a participar y subrayó la importancia de proyectos que acercan a los profesionales sanitarios a la ciudadanía, reforzando la proximidad y accesibilidad del sistema de salud.

La Carpa de la Salud iniciará así un programa itinerante que recorrerá diferentes municipios de la provincia, con el objetivo de consolidarse como una referencia en educación sanitaria, prevención y promoción de la salud en Huelva.