Lepe celebra este jueves las Olimpiadas de los Barrios Creativos

El Ayuntamiento de Lepe celebrará este jueves 28 de mayo las “Olimpiadas de los Barrios Creativos”, una iniciativa organizada junto al Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de Lepe con el objetivo de fomentar el deporte, el trabajo en equipo y la convivencia entre los más jóvenes del municipio.

La actividad comenzará a las 17.00 horas en el Campo de Fútbol Municipal de Lepe, que se convertirá durante toda la tarde en el escenario de distintas pruebas y circuitos deportivos adaptados para menores.

En la jornada participarán niños y niñas de las seis alcaldías de barrio del municipio: Las Moreras, Virgen Bella, Blas Infante, Don Ramiro, Urbanización Colombinas y Pescadores-La Antilla, además de integrantes del CLIA.

Desde el Consistorio destacan que esta propuesta nace tras el éxito del programa “Barrios Creativos” y pretende fortalecer los vínculos entre los distintos barrios a través de actividades saludables, inclusivas y participativas.

El Ayuntamiento subraya además la importancia de impulsar iniciativas que fomenten hábitos de vida saludables desde edades tempranas y que permitan a los menores participar activamente en el diseño de su ocio y actividades.

La entrega de premios está prevista para las 19.00 horas y contará con la presencia de la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales, Carolina Reyes.

Desde el Ayuntamiento de Lepe se ha invitado a vecinos y familias a asistir y acompañar a los participantes en esta jornada de convivencia y deporte.