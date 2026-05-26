Una grave avería deja sin agua a gran parte de Zalamea la Real

El Ayuntamiento de Zalamea la Real ha informado este martes de una grave incidencia en el suministro de agua que afecta a gran parte del núcleo urbano de Zalamea la Real.

Según ha comunicado el Consistorio tras recibir el aviso de GIAHSA, el problema ha obligado a proceder al corte temporal del servicio de abastecimiento hasta nuevo aviso.

La empresa gestora del agua mantiene ya trabajando a sus operarios para intentar solucionar la avería y recuperar el suministro lo antes posible.

Desde el Ayuntamiento han pedido paciencia a los vecinos mientras continúan las labores de reparación y han asegurado que permanecen en coordinación con GIAHSA para acelerar la solución de la incidencia.

El Consistorio también ha señalado que seguirá trabajando junto a la empresa para tratar de evitar que este tipo de episodios vuelva a repetirse en la localidad.