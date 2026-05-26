David de Miranda protagoniza en Huelva la presentación de la Feria Taurina de Marbella

La Diputación Provincial de Huelva ha acogido este martes la presentación oficial de la Feria Taurina de Marbella, en un acto que tuvo como principal protagonista al torero onubense David de Miranda, una de las figuras destacadas del cartel marbellí.

El diestro lidiará toros de El Freixo el próximo 13 de junio dentro de la Feria de San Bernabé, compartiendo cartel con Morante de la Puebla y Alejandro Talavante.

El acto contó con la participación del presidente de la Diputación, David Toscano; la diputada de Cultura, Gracia María Baquero; el empresario taurino Raúl Gracia El Tato; y el maestro Miguel Báez Litri.

La presentación se desarrolló en la Sala de la Provincia, donde se expuso un gran cartel anunciador de la feria junto a un traje de luces de David de Miranda, despertando el interés de aficionados y medios de comunicación.

Durante su intervención, David Toscano destacó el “excelente momento” que atraviesa el torero onubense y aseguró que Huelva se siente orgullosa de contar con una figura que lleva el nombre de la provincia por las principales plazas taurinas del país.

Por su parte, Raúl Gracia ‘El Tato’ subrayó la apuesta de Marbella por un cartel “de máxima categoría” y elogió la trayectoria reciente de David de Miranda tras sus últimos triunfos.

Miguel Báez ‘Litri’ también destacó la evolución y crecimiento del torero onubense hasta consolidarse como “una de las grandes referencias del toreo actual”.

David de Miranda agradeció el respaldo recibido en su tierra y aseguró afrontar esta nueva cita “con máxima ilusión y responsabilidad”, especialmente en una temporada muy significativa para él al coincidir con el décimo aniversario de su alternativa.

La programación taurina de Marbella concluirá el próximo 7 de agosto con la tradicional Corrida de Candiles, en la que participarán Morante de la Puebla, José María Manzanares y Aarón Palacios.