Lepe celebra su Día con la entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad 2026
El Teatro Municipal “Alcalde Juan Manuel Santana” acogió este acto en el que se entregaron tres Medallas de la Ciudad, tres títulos de Hijos Adoptivos y tres de Hijos Predilectos, reconociendo la trayectoria y contribución de personas y entidades al desarrollo del municipio.
Las Medallas de la Ciudad han sido concedidas al Club de Atletismo Ciudad de Lepe, a la empresa de transportes Gonca y a Talleres Hermanos López, por su aportación en los ámbitos deportivo y empresarial.
Por su parte, los títulos de Hijos Adoptivos han recaído en Paco Toscano, José Antonio Sánchez Araújo y José Esteban, mientras que los de Hijos Predilectos han sido otorgados a Paco Silveira, Pepa Mendoza —a título póstumo— y María Bella Morgado.
El alcalde, Adolfo Verano, ha destacado durante el acto que estas distinciones reconocen “el esfuerzo, la constancia y el compromiso” de quienes representan los valores del municipio, subrayando el orgullo de contar con una identidad propia y un futuro con oportunidades.
La celebración del Día de Lepe incluye además actividades destinadas a acercar la historia local a la ciudadanía, poniendo en valor una fecha clave en el calendario del municipio.
El 15 de abril de 1965 se hizo oficial la concesión del título de ciudad a Lepe, tras la aprobación por el Consejo de Ministros, culminando así un proceso iniciado años antes por la corporación municipal de la época. Con esta conmemoración, el Ayuntamiento refuerza el reconocimiento a su historia y a las personas que han contribuido al crecimiento y desarrollo de la localidad.