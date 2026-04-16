Lepe celebra su Día con la entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad 2026

El Ayuntamiento de Lepe ha conmemorado el Día de Lepe, celebrado cada 15 de abril, con el acto institucional de entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad 2026, coincidiendo con el 61 aniversario de su proclamación como ciudad.

El Teatro Municipal “Alcalde Juan Manuel Santana” acogió este acto en el que se entregaron tres Medallas de la Ciudad, tres títulos de Hijos Adoptivos y tres de Hijos Predilectos, reconociendo la trayectoria y contribución de personas y entidades al desarrollo del municipio.

Las Medallas de la Ciudad han sido concedidas al Club de Atletismo Ciudad de Lepe, a la empresa de transportes Gonca y a Talleres Hermanos López, por su aportación en los ámbitos deportivo y empresarial.

Por su parte, los títulos de Hijos Adoptivos han recaído en Paco Toscano, José Antonio Sánchez Araújo y José Esteban, mientras que los de Hijos Predilectos han sido otorgados a Paco Silveira, Pepa Mendoza —a título póstumo— y María Bella Morgado.

El alcalde, Adolfo Verano, ha destacado durante el acto que estas distinciones reconocen “el esfuerzo, la constancia y el compromiso” de quienes representan los valores del municipio, subrayando el orgullo de contar con una identidad propia y un futuro con oportunidades.

La celebración del Día de Lepe incluye además actividades destinadas a acercar la historia local a la ciudadanía, poniendo en valor una fecha clave en el calendario del municipio.

El 15 de abril de 1965 se hizo oficial la concesión del título de ciudad a Lepe, tras la aprobación por el Consejo de Ministros, culminando así un proceso iniciado años antes por la corporación municipal de la época. Con esta conmemoración, el Ayuntamiento refuerza el reconocimiento a su historia y a las personas que han contribuido al crecimiento y desarrollo de la localidad.