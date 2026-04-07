Lepe celebra su Día el 15 de abril con homenajes, cultura e historia para toda la ciudadanía

El Ayuntamiento de Lepe ha presentado la programación con motivo del Día de Lepe, que se conmemora el próximo 15 de abril, con una agenda de actividades centradas en poner en valor la historia y el reconocimiento a personas y entidades destacadas del municipio.

Los actos comenzarán el 10 de abril con el descubrimiento del retrato del exalcalde Juan Manuel González en el salón de plenos, que pasará a formar parte de la Galería de Alcaldes. La obra ha sido realizada por el pintor lepero Alberto Muriel.

El día central, el 15 de abril, incluirá la inauguración de la exposición “La historia de Lepe en cómic”, que se instalará en la plaza España y ofrecerá una visión didáctica del pasado de la localidad, con visitas guiadas dirigidas al alumnado. Por la tarde, el Teatro Municipal acogerá el acto de entrega de los Honores y Distinciones de la Ciudad 2026.

En este acto se reconocerá a entidades como el Club de Atletismo Ciudad de Lepe y empresas locales, además de otorgar títulos de hijos adoptivos y predilectos a diferentes personalidades. La celebración coincide además con el aniversario de la concesión del título de ciudad a Lepe en 1965, una fecha clave en la historia del municipio.