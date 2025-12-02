Lepe, Aracena y Jabugo, premiados por su compromiso educativo en los galardones Educaciudad 2022

Los municipios de Lepe, Aracena y Jabugo han sido distinguidos en los Premios Educaciudad de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que en su edición de 2022 reconoce a 15 localidades andaluzas por su compromiso activo con la educación y la difusión de buenas prácticas en este ámbito. Se trata de un reconocimiento institucional que pone en valor el trabajo sostenido de los ayuntamientos en la mejora de las oportunidades educativas de su ciudadanía.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, felicitó a los municipios premiados y destacó que estos galardones representan “una apuesta por sumar esfuerzos y aunar complicidades para mejorar la educación desde el ámbito local, dando visibilidad a las buenas prácticas que se están desarrollando en los municipios andaluces”. Según subrayó, el papel de las entidades locales es fundamental para avanzar en retos como el absentismo, el abandono escolar o la formación permanente.

Desde que los Premios Educaciudad se pusieran en marcha en 2011, la Junta ha otorgado 131 galardones a 95 municipios, de los cuales 32 han revalidado la distinción en más de una ocasión. En este sentido, Aracena vuelve a obtener el reconocimiento tras lograrlo en 2012 y 2017; Jabugo repite tras su premio de 2017; y Lepe suma una nueva distinción a la que recibió en 2018.

El jurado ha valorado el trabajo desarrollado por los ayuntamientos en los últimos cuatro años en áreas como la prevención del absentismo escolar, la lucha contra el abandono educativo temprano y el impulso a la continuidad en estudios postobligatorios. También se reconoce la puesta en marcha de iniciativas formativas dirigidas a toda la población, con el objetivo de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida.

Cada municipio premiado recibirá una dotación económica de 8.000 euros, que deberá destinarse íntegramente a nuevos proyectos o actuaciones encaminadas a seguir mejorando las prácticas educativas locales. La distinción tendrá vigencia durante cuatro años, periodo tras el cual los ayuntamientos podrán solicitar su renovación.