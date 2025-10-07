Lepe acoge el XVIII Congreso Andaluz del Voluntariado en el Teatro Municipal

Lepe ha vibrado hoy al ritmo del Corazón Social Andaluz, con la celebración del XVIII Congreso Andaluz del Voluntariado en el Teatro Municipal. La jornada se presenta como un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje sobre la acción voluntaria y su contribución al bienestar de la comunidad.

El acto inaugural contó con la presencia de las consejeras de Desarrollo Educativo, María de Mar Castillo, y de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, acompañadas por el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, y la presidenta de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, Armando Rotea.

Durante el congreso, el escritor y mentor David Cerdá pronunció la conferencia inaugural titulada “La solidaridad y el corazón de la ética”, destacando la importancia del voluntariado como motor de transformación social.

El movimiento del voluntariado en Andalucía involucra a miles de personas, quienes, según coincidieron los organizadores, “transforman vidas y ofrecen apoyo en los momentos más vulnerables”, reforzando la cohesión y solidaridad dentro de la comunidad.